Domínguez se confiesa "disciplinado" y no pedirá al PP voto libre para los diputados canarios sobre decreto de menores

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente de los populares en el archipiélago, Manuel Domínguez, ha dicho este miércoles que es "disciplinado" y respeta la "estructura" de su partido por lo que no va a pedir libertad de voto para los seis diputados canarios en el Congreso cuando se vote la convalidación del decreto-ley de menores migrantes.

"Yo hablo con absoluta claridad, yo no voy a mentir, no voy a hacer eso, ni siquiera lo voy a pedir, no creo que sea oportuno", ha señalado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press en la que ha reconocido que no va a convertir al PP canario en el "ejército de Pancho Villa".

Ha comentado que los diputados canarios tienen que hacer "lo mismo" que él, es decir, acatar la orden de voto de su grupo, y ha puesto como ejemplo que en el Parlamento de Canarias no permitiría que si se debate la aprobación de una ley de volcanes, los diputados de La Palma no votaran lo mismo que sus compañeros.

Domínguez ha dicho que está "orgulloso" de haber dado "estabilidad" al Gobierno de Canarias en torno a este debate y que ha permitido que el presidente, Fernando Clavijo, haya podido negociar con Junts, el PNV o haya realizado diversos viajes a países africanos.

Sobre las críticas de su partido a nivel nacional al decreto-ley ha comentado que cada cual "ha dado la brasa para su sardina", lo mismo que ha hecho el PP canario, sin sumarse a la "bronca y el enfrentamiento interno", que es lo que ha querido el Gobierno central, que "intentó romper el pacto de Canarias".