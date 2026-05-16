Domínguez dice que la imagen de Canarias no se ha visto "dañada" gracias a sus "magníficos" profesionales

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, ha señalado este sábado que si la "imagen" de Canarias no se ha visto "dañada" tras la crisis del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "gracias" a los "magníficos" profesionales sanitarios y de seguridad en las islas.

Así lo ha señalado en un acto con simpatizantes y militantes del partido en Gran Canaria, con la compañía del secretario nacional de la formación, Miguel Tellado, que, por su parte, ha afeado el "ninguneo" del Gobierno de España con Canarias en esta gestión sanitaria: "Han tratado a sus gobernantes como si fuesen sus mayordomos".

El vicepresidente regional ha agradecido el trabajo realizado por personal sanitario, trabajadores del Puerto de Granadilla, y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que serían quienes habrían "evitado", con su profesionalidad, que la imagen de las islas se hubiera visto "dañada" por la gestión de esta crisis sanitaria.

"Nadie tendrá la menor duda de que Canarias es una tierra de acogida. Somos un pueblo noble, un pueblo generoso, dispuesto a ayudar en cada momento, por lo difícil que sea. Pero lo que nos han hecho los últimos días, lo que nos ha hecho el gobierno sanchista en estas últimas semanas es un abuso sin precedentes", ha añadido.

"Nos han tratado al trancazo. Eso no lo podemos ni permitir ni mucho menos olvidar", ha proseguido.

El vicepresidente canario y presidente del Partido Popular canario ha enviado un mensaje "a toda la población canaria", a quien le ha transmitido que, "voten a quien voten", recuerden que "Canarias no se puede permitir ni olvidar el ninguneo, el insulto y el abuso al que la han sometido los últimos días" con el Mv Hondius.

Domínguez ha advertido que el Gobierno regional continúa "sin conocer" los informes de la OMS que llevaron a que el crucero 'Mv Hondius' tuviese que venir a las Islas Canarias. "Seguimos sin que nos digan por qué, por qué esos pacientes que estaban asintomáticos no descendieron del barco en Cabo Verde", ha puntualizado Domínguez.

El presidente de los populares canarios ha recordado cómo el Gobierno central "apartó" al Gobierno canario desde el momento en que decidió "preguntar" por garantías: "Este es el mismo Gobierno que, ante 230 fallecidos en la DANA de Valencia, dijo aquella frase de, 'si quieren ayuda, que la pidan'", ha deslizado el popular.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN

El vicepresidente canario ha afeado, en general, la actitud de un Gobierno de España cuyo "primer objetivo" fue "romper el pacto de Gobierno en Canarias" (CC y PP): "Daba igual que lo estuviéramos haciendo bien, daba igual lo que habíamos planteado. Daban igual los canarios, tenían que romper el pacto, pero no lo consiguieron".

De este modo, y ante el hecho de no haber conseguido ese "objetivo" --ha proseguido Domínguez--, el Gobierno socialista habría "pasado ya a la segunda fase", que pasaría por "asfixiar económicamente" a las islas, en apelación a la falta de las ayudas pendientes con la Palma, la inmigración y ante la crisis en Oriente Medio.

"Nos hemos encontrado con un Gobierno (de España) al que los canarios les importamos poco. Estamos lejos y además somos ese laboratorio en el que caben los experimentos", ha aseverado.