Domínguez, tras el nuevo requerimiento del TS al Estado sobre los menores asilados: "Ya basta de tomaduras de pelo"

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez- CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha dicho al Estado que "ya basta de tomaduras de pelo" tras el nuevo requerimiento del Tribunal Supremo (TS) al Gobierno para que en un plazo de 15 días proceda a dar cumplimiento al auto que dictó el pasado marzo ordenándole garantizar el acceso y permanencia en el sistema de acogida a un millar de menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que están en las islas.

Así lo ha dicho este viernes en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de presentar el programa 'Emprendiendo Talento' en el marco de la jornada 'Talento e Incubadoras de Alta tecnología', que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria.

"El Supremo vuelve a decir lo que ya decía... llueve sobre mojado. Al fin y al cabo, se demuestra con claridad que lo que dije hace algo más de un año era verdad, que el Gobierno no tiene ninguna intención de derivar a los menores no acompañados de Canarias hacia otros lugares de España", observó.

Domínguez hizo especial hincapié en que el Ejecutivo central "sale beneficiado" cada vez que hay "bronca" o "enfrentamiento, por lo que entendió que el Estado seguirá utilizando la inmigración como "arma arrojadiza".

"Lo único que decimos desde el Gobierno de Canarias --aseveró-- es que basta ya de tomaduras de pelo y de excusas. Basta ya de fijar la mirada hacia terceros, hay que tomar decisiones y hacer caso a una sentencia del TS. Canarias necesita que los niños que tienen derecho a asilo político salgan de nuestra tierra, ni siquiera que se queden en el 'Canarias 50', eso es un parche que no compartimos y a lo que nos vamos a oponer contundentemente".

Aquí, el vicepresidente hizo especial hincapié en que los canarios están "hartos" y "cansados" de la "burla" del Gobierno de España en materia migratoria en los últimos tiempos, ya que "no cierran las fronteras porque no quieren; no toman decisiones en los países de origen y de tránsito porque no quieren; y no derivan a los menores no acompañados desde Canarias porque no quieren".

"Por lo tanto, empezamos a terminar con la paciencia, no solo del Gobierno regional, sino estoy convencido de todos los canarios y las canarias" concluyó.