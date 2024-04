Domínguez (PP) asegura que "no habrá tasa turística" en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha asegurado este viernes que no ha cambiado de posición de cuando estaba en la oposición y por tanto "no habrá tasa turística" en Canarias.

En declaraciones a los periodistas ha dicho que es "coherente" ahora que está en el Gobierno y ha censurado a "quienes en el Gobierno dicen una cosa y quienes en la oposición dicen exactamente lo contrario, quienes gobernaban en Canarias y tuvieron la posibilidad de instalar la tasa turística si creían en ella y no lo hicieron".

Asimismo ha afeado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que cuando era presidente canario dijo en el Parlamento que "no es el momento" por la cercanía a las elecciones y ahora el Grupo Socialista haya registrado una PNL para pedir que se implante la tasa vía decreto ley.

"Y yo en este sentido decía una cosa en la oposición y lo sigo manteniendo en el Gobierno. No estamos a favor de la tasa turística", ha indicado, aunque sí ha abierto la puerta a fijar "medidas" que "vinculen más" a la población con el turismo.

En esa línea ha apuntado que una tasa turística cuya recaudación va dedicada a la mejora del medio ambiente no mejora la capacidad adquisitiva de los ciudadanos que se logra con "menos impuestos, cobrando un salario mejor y que el precio de los productos cueste menos".

Domínguez ha cargado contra la "demagogia" de la propuesta socialista que, en su opinión, trata de "intentar meter el dedo en el ojo al Gobierno más que ayudar a los canarios" porque "si hubiese sido una medida estrella" tendrían que haberla puesto en marcha cuando gobernaban.

Sobre la huelga de hambre que ha iniciado un grupo de activistas en La Laguna para pedir una moratoria y la paralización de los proyectos de La Tejita y Cuna del Alma ha señalado que, por ejemplo, en el caso de La Tejita hay "sentencias firmes" que avalan el reinicio de las obras y "no querrán" que el Gobierno vaya en contra de decisiones judiciales.

"Con lo cual, si alguien quiere que en este territorio no se hagan determinadas cosas, tienen que empezar por modificar el planeamiento, porque lo que no es de recibo es que existan normas y que luego a quienes en determinadas ocasiones nos llaman corruptos, nos dicen que nos saltamos la ley y nos exigen que nos saltemos la ley. Esto no tiene mucho sentido", ha indicado.

Ha dicho que la paralización de las obras en la pasada legislatura ya va a "costar mucho dinero" a las arcas canarias porque va a haber que indemnizar a la empresa promotora.

"Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están haciendo. Desde mi punto de vista, hay actuaciones lógicas, pero hay otras que no, es el Gobierno quien tiene que decidir y el Gobierno ya ha hablado al respecto", ha apuntado.

Domínguez ha avisado también de que el turismo no tiene "vida eterna" pues en el pasado ya se registró un cero turístico pero ha valorado la "predisposición" del subsector turístico por mejorar la "vinculación" de la actividad con la sociedad.