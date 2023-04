Domínguez (PP) insta a "deslegislar" Canarias y pone el foco en la ley de cambio climático

Propone un plan de alivio fiscal "vivo" y critica que el Gobierno se quede "de brazos cruzados" ante el aumento del coste de la vida



El candidato del Partido Popular (PP) a la Presidencia del Gobierno, Manuel Domínguez, propone "deslegislar" Canarias y "adelgazar" la administración pública con el fin de hacerla más "ágil" y ganar en eficiencia.

En una entrevista concedida a Europa Press se muestra a favor de las leyes del suelo e islas verdes, que no tocarán en caso de acceder al Gobierno y tener mayoría parlamentaria, y pone el foco, en cambio, en la ley de cambio climático aprobada en esta legislatura.

En su opinión, esta ley "viene con afán recaudatorio, viene a chocar contra la ley del suelo y hace más lenta la gestión administrativa", al tiempo que precisa que tampoco puede haber "tres leyes" para el turismo, por lo que propone "aunar criterios y llevarlo todo bajo un único paraguas" que permita "tomar decisiones más rápidas".

Domínguez insiste en que "si hubiese menos leyes, se aunaran determinadas leyes existentes" y no se crearan "más leyes unas contra otras", se necesitarían menos recursos de capital humano y por tanto la gestión pública se facilitaría.

Sobre el turismo comenta que todo aquello que signifique "pérdida de valor o competitividad para el turismo en Canarias que no cuente con el PP", de ahí que rechace de forma frontal la creación de una ecotasa, una moratoria o los "mensajes antiturismo" que se han escuchado en el Parlamento y en algún Cabildo.

En esa línea también rechaza limitar la compra de vivienda a extranjeros porque vincula la falta de casas para la población residente a la "inacción" de la administración canaria "durante muchos años", incluida esta legislatura, cuando el precio del alquiler "se dispara" y solo se ha pensado en el largo plazo, en la construcción de la vivienda pública, cuando había que haber potenciado también la compra y adjudicación de vivienda terminada y la semiterminada.

Como receta económica Domínguez aboga por un plan de alivio fiscal que sea "vivo" y se adapte a las circunstancias de cada momento pues el Gobierno canario subió todos los impuestos en 2019 "y ahí los dejó, da igual que recaudes más o menos o que haya un sector que lo esté pasando mal o no".

Así, señala que el Gobierno no puede "quedarse de brazos cruzados" y tener una estructura fiscal "rígida" cuando muchas familias no llegan a final de mes y por ello plantea que el IGIC del tipo general baje de forma inmediata del 7% al 5%, que se haga una deflactación real del IRPF, potenciar el autoempleo bajando impuestos, bajar las conservas al 0%, que el impuesto de sucesiones se bonifique al 99% o se elimine el de patrimonio, entre otros.

Domínguez apunta que el Gobierno "está fracasando" en la lucha contra la inflación y aunque las cifras de paro y afiliados a la Seguridad Social es buena "los canarios viven peor con un trabajo que nos les ayuda a llegar a fin de mes".

El presidente de los populares canarios asegura que bajar impuestos "no viene a mermar" la prestación de los servicios porque se lograr aflorar la economía sumergida y por tanto suben los ingresos y "si sobra dinero" se trata de intentar "equilibrar la balanza" hasta bajar los impuestos "hasta tal nivel que no haya un dinero que se tenga que depositar en los bancos y esté en el bolsillo de los ciudadanos", aparte de que la bajada de impuestos "atrae la inversión".

"Es un mantra decir que bajando los impuestos se recauda menos, se debe recaudar lo necesario, no recaudar por recaudar", apunta.

EL "GRAN FRACASO" DE TORRES ES LA SANIDAD

Sobre la gestión del 'Pacto de Las Flores' comenta que es "indiscutible" que "el gran fracaso es la sanidad", con 480 personas viviendo en los hospitales con alta médica y gente atendida en las ambulancias porque "no hay sitio" en las Urgencias.

"Hay solución, no tiro la toalla", subraya, remarcando que "hay que unir la parte sociosanitaria con la sanitaria" para, entre otras cosas, liberar camas hospitalarias, crear una gerencia única porque "no puede ser" que para una misma operación "haya una lista de espera distinta" dependiendo del lugar en el que viva el paciente y acometer obras de infraestructuras.

Cuestionado por la dependencia apunta que el Gobierno ha cometido "un error muy grave" y que es considerar que "es una estadística" que tiene que mejorar "y para ello da una ayuda insuficiente que hace que se salga del sistema o aminore la lista de espera y entonces poder presumir de algo que no se ha conseguido".

A su juicio, en dependencia hay que tener suficientes centros de día, sociosanitarios y una ayuda pertinente para que las personas dependientes en domicilios sean atendidas y ayudar a que la valoración sea mucho más ágil.

Domínguez insiste en que "no hay un problema de recursos, Canarias no tiene un problema de recursos económicos, tiene un grave problema de gestión" y lamenta que se "estén perdiendo oportunidades" porque no hay capacidad para gastar los recursos públicos.

Con todo, no plantea grandes proyectos en infraestructuras sino "suplir acciones que no se han llevado a cabo" en los últimos cuatro años como carreteras, en coordinación con los cabildos, los trenes en Gran Canaria y Tenerife y obras sanitarias y sociosanitarias.