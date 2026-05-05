Domínguez valora que la economía canaria "sigue creciendo" pese a la "incertidumbre" de la guerra en Irán

Archivo - El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, en la presentación de un plan de acción para impulsar la FP en el comercio - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha valorado este martes que la economía canaria "sigue creciendo" pese a la "incertidumbre" derivada de la guerra en Irán, en virtud a los datos del desempleo correspondientes al mes de abril.

En declaraciones a los periodistas ha tildado de "muy buena noticia" la bajada del paro que viene acompañada también por el aumento del número de autónomos "hasta cifra récord", los afiliados a la Seguridad Social y el descenso del paro de larga duración.

"La economía canaria, a pesar de las malas noticias que tenemos en la guerra de Oriente Próximo, sigue creciendo en la inversión", ha detallado, si bien no ha ocultado "ciertas dudas" de que la economía cierre este año con un crecimiento del 2%, perspectiva que maneja el Gobierno de Canarias antes del conflicto bélico.

Domínguez ha admitido que este escenario puede "ahuyentar la inversión" y proseguir la escalada de la "inflación importada".