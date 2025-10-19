Dos afectadas, una de ellas en estado grave, tras declararse un incendio en una vivienda de Granadilla de Abona

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, una menor de 7 años y una mujer de 43, han resultado afectadas este sábado tras declararse un incendio en la vivienda de un edificio ubicado en la calle Chasna, en el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 16:18 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente en la vivienda, en la primera planta del edificio, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos extinguieron las llamas y ventilaron el inmueble. Personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a las dos afectados, la mujer de carácter grave, que fueron trasladadas en diferentes ambulancias a Hospiten sur y al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

La Guardia Civil y Policía Local aseguraron la zona y realizaron las diligencias correspondientes. Protección Civil intervino en el dispositivo de emergencias desplegado en la zona y colaboró con el resto de los recursos.