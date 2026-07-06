Dos detenidos acusados de estafar 148.000 euros por la venta ficticia de terrenos en Granadilla (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido recientemente a dos varones, vecinos de Granadilla de Abona (Tenerife), como presuntos autores de un delito continuado de estafa en el marco de la operación 'Banca'.

Los acusados, ofertaban la venta ficticia de una serie de terrenos ubicados en el término municipal de Granadilla de Abona por un precio de venta muy por debajo del de mercado, según informa la Benemérita en una nota.

De esta forma, conseguían engañar a los perjudicados convenciéndolos para que realizaran ingresos en concepto de supuesta "reserva" que, posteriormente, sería descontado del precio final.

Los acusados justificaban la espera, en ocasiones de meses, en determinadas autorizaciones relacionadas con las escrituras pendientes de recibir para finalizar la transacción. Sin embargo, los supuestos terrenos o no existían, o sus legales propietarios no tenían relación ni conocimiento de la compraventa.

Con las investigaciones se han identificado por ahora 108 personas perjudicadas por esa estafa, quienes ya han presentado la correspondiente denuncia, siendo el perjuicio económico causado de un total de 148.000 euros.

Los detenidos, junto con las diligencias, han sido presentados en ante la autoridad judicial competente.