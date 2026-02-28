Dos estudiantes canarios integrarán la delegación española en el campeonato mundial WorldSkills Shanghai 2026 - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegación canaria que ha participado en el campeonato nacional SpainSkills 2026, celebrado esta semana en Madrid, ha logrado, en modalidad de competición, dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce, a las que se suman, en modalidad de exhibición, una plata y un bronce más, según ha informado el Gobierno canario en una nota.

De este modo, el Ejecutivo resalta como "especialmente relevante" el doble oro conseguido por Canarias ya que, por primera vez, dos estudiantes del archipiélago representarán a España en el campeonato mundial WorldSkills Shanghai 2026, que se celebrará en China en septiembre.

Los dos oros se han logrado en las modalidades de Carpintería y Servicio de Restaurante y Bar. El primero fue conseguido por Matías Alejo Segovia Mitrovich, del Instituto de Educación Secundaria (IES) Geneto, en Tenerife.

El segundo lo obtuvo Laura Daniela Puerto Osorio, que logró su clasificación en el certamen regional representando al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Virgen de las Nieves, en La Palma, y que actualmente cursa sus estudios en el CIFP Virgen de Candelaria, en Tenerife.

A ellos se suma la medalla de plata obtenida por Lucía María Alemán Marrero, del CIFP César Manrique, en Tenerife, en la modalidad de Animación 3D y Juegos, así como los bronces alcanzados por Noé González de la Rosa, del CIFP Las Indias, en Tecnología de la Moda, y por Silvia Peña Raya, del CIFP en Adeje, en Recepción Hotelera.

Además, en las modalidades de exhibición, la delegación canaria sumó otros dos reconocimientos. Daira Santana Suárez, del CIFP Majada Marcial, en Fuerteventura, obtuvo la medalla de plata en Farmacia y Parafarmacia. Por su parte, Tristán Tato Duque, del CIFP Zonzamas, en Lanzarote, logró la medalla de bronce en Energías Renovables.