Dos heridos de diversa consideración tras la colisión entre un turismo y una motocicleta en La Laguna (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos de diversa consideración tras colisionar su motocicleta con un turismo en la Carretera del Rosario, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente de tráfico se ha producido a las 20.24 horas de este jueves y hasta la zona se ha trasladado personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el hombre presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias.

Asimismo el personal del SUC asistió a la mujer que presentaba policontusiones de carácter leve, si bien fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

En el lugar del accidente también se personaron agentes de la Policía Local, que regularon el tráfico en la zona y realizaron el atestado correspondiente.