Dos heridos moderado al sufrir un vuelco con su turismo en la GC-1, en Las Palmas de Gran Canaria

Publicado: domingo, 18 enero 2026 14:20
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, de 66 y 65 años respectivamente, han resultado heridos de carácter moderado al sufrir un vuelco con su turismo en la GC-1, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 11.58 horas en el kilómetro 2 de la autopista GC-1, en dirección sur, en el término municipal de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que tanto el hombre como la mujer presentaban varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancias a Hospitales Universitarios San Roque Las Palmas de Gran Canaria.

En el lugar del accidente también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que aseguraron la zona, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias oportunas.

