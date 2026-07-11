Dos heridos tras producirse una colisión frontal de vehículos en Santa Cruz de Tenerife

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre de 71 años y una mujer de 54, han resultado heridos en la madrugada de este sábado tras producirse la colisión frontal entre dos vehículos en la Avenida Venezuela, en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 01:45 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a los afectados, que presentaron traumatismos y lesiones de carácter moderado, por lo que fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.