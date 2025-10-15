Dos mujeres afectadas de diversa consideración tras un incendio en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, una de ellas de 90 años, han resultado afectadas de diversa consideración, tras producirse un incendio en la cocina de una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.15 horas de este miércoles, en una vivienda de la Avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a la mujer de 90 años, que presentaba quemaduras e intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado.

Asimismo atendieron a otra mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba intoxicación por inhalación de humo de carácter leve. Ambas afectadas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar también se personaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria, que extinguieron el incendio y ventilaron la vivienda. Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional aseguraron la zona y colaboraron en el dispositivo de emergencia.