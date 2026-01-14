Dos mujeres afectadas, una de gravedad, al sufrir un incendio en su vivienda de Arona (Tenerife)

Bomberos en un incendio en una vivienda de Arona (Tenerife) - 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han resultado afectadas, una de ellas en estado grave, al sufrir un incendio en su vivienda, ubicada en un edificio de Arona, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 19.31 horas de este martes, en una vivienda de un edificio ubicado en la calle Casiano Alfonso Hernández del citado municipio, lugar hasta el que se trasladaron agentes de la Guardia Civil que desalojaron el inmueble, mientras que los bomberos del consorcio procedieron a extinguir las llamas que afectaron a la totalidad de un apartamento.

Por su parte, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron a una mujer, de 71 años, que inicialmente presentaba una intoxicación por inhalación de humo de carácter grave.

Además asistió a una segunda afectada también por intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado. Ambas mujeres fueron trasladadas en ambulancias al Hospital del Sur.

Finalmente en la resolución de los hechos también participaron agentes de la Policía Local, que colaboró con los recursos desplazados.