Dos mujeres heridas al colisionar una motocicleta y un turismo en Santa Cruz de La Palma

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, de 57 y 43 años, han resultado heridos al colisionar una motocicleta y un turismo en la circunvalación Norte de Santa Cruz de La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este viernes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a la motorista, de 57 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladada en ambulancia al Hospital General de La Palma.

Asimismo atendieron a una mujer, de 43 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaba crisis de ansiedad, por lo que fue trasladada en ambulancia al Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.