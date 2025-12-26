Dos muertos en el incendio de una vivienda en La Matanza de Acentejo (Tenerife)

Archivo - Herido grave tras sufrir un atropello en una vía del municipio de Frontera, en la isla de El Hierro - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido en la madrugada de este viernes tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Real, en La Matanza de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:27 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a los dos afectados del interior de la vivienda, que se encontraban inconscientes, y procedieron a extinguir las llamas que afectaron a la totalidad del inmueble.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que los dos rescatados estaban en parada cardiorrespiratoria, por lo que realizaron maniobras de reanimación sin resultado, confirmándose el fallecimiento de ambos.

La Guardia Civil se encargó de instruir diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos desplazados.