Dos personas heridas al caer de una motocicleta en la TF-28, en Candelaria (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer, ambos de 25 años de edad, ha resultado heridos este domingo al caer de una motocicleta en la TF-28, en Candelaria (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14:39 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario asistió a los dos afectados, que presentaron varias contusiones de carácter moderado. Finalmente, fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.