Dos personas heridas en la colisión frontal de dos vehículos en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

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GRAN CANARIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este miércoles en la colisión frontal de dos vehículos en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).

El accidente se ha producido en la carretera GC-60, km 60, en torno a las 18.37 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 ha recibido una alerta por una colisión frontal.

Según informa el área de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, los Bomberos del Consorcio han tenido que excarcelar a una persona, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha asistido a los heridos.

Uno de ellos se trata de una mujer que presentaba diversas contusiones de pronóstico grave y que ha sido trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Además, los servicios de emergencia han asistido a un hombre de 32 años con varias contusiones de carácter moderado y que ha sido derivado al Hospiten Roca.