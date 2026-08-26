El dragado de las piscinas naturales de La Laja (Gran Canaria) obliga a su cierre temporal desde este jueves

Archivo - Las piscinas naturales de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de dragado, limpieza e higienización del fondo marino de las piscinas naturales de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, obligarán a su cierre temporal desde este jueves, 27 de agosto.

Así, la intervención, adjudicada a la empresa Bluematt Ingeniería Subacuática SL por un importe de 130.177,57 euros, permitirá extraer la arena y los sedimentos acumulados en las instalaciones para mejorar su estado de conservación, salubridad y seguridad.

El Ayuntamiento capitalino ha incidido en una nota de prensa en que la arena retirada no saldrá del entorno natural y se redistribuirá en el extremo norte de la propia playa.

De esta manera, este jueves arranca la señalización y acopio de material para, a partir del viernes, iniciar el trabajo del dragado. Por seguridad y debido al uso de maquinaria pesada, el recinto quedará cerrado al público.

El plan de trabajo contempla un plazo de dos a tres semanas, sujeto a las condiciones del mar y las mareas. En cualquier caso, el vaso norte, el de menor profundidad, destinado a uso infantil, que es el que presenta una mayor acumulación de sedimentos, será el primero en dragarse.

Una vez acondicionado el vaso norte, este se pondrá en servicio de inmediato para los bañistas y la actuación se trasladará al vaso central. Tras concluir en la piscina central, esta y la norte estarán a pleno rendimiento mientras se interviene en el vaso sur.