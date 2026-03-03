EAPN y Unicef ven cronificada la pobreza infantil en Canarias e instan a cerrar un pacto entre administraciones públicas

Archivo - Niños - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

EAPN Canarias y Unicef han coincidido este martes en tildar de "insoportables" los datos de pobreza infantil, que se han cronificado en las islas, y han urgido a los diputados autonómicos a cerrar un pacto entre administraciones públicas para combatirla.

"Ya toca un pacto", ha comentado el vicepresidente de EAPN, Fernando Rodríguez, en una comparecencia ante la comisión parlamentaria de estudio de la pobreza infantil en Canarias donde ha constatado que el 'escudo social' ha permitido "amortiguar" los afectos pero hace falta tomar medidas estructurales.

Ha advertido, en base al último informe de su organización, que el descenso de la pobreza se ha estancado en el archipiélago --se repiten indicadores de 2024 y 2025--, con más de 700.000 personas en situación de pobreza, más de un 57% con dificultades para llegar a fin de mes y más de un 15% con dificultades para pagar la vivienda y los suministros básicos --comunidad a la cabeza del país--.

Rodríguez ha señalado que "no se entienden" estas cifras en un contexto de crecimiento económico y ha alertado de que sin el 'escudo social', la pobreza hubiera escalado en más de 359.000 personas en el archipiélago.

Ha planteado que la pobreza infantil supera el 40% en las islas y defendido que las ayudas son necesarias pero "no son la solución", apelando a cambiar la mirada sobre las estadísticas y empezar a saber qué personas han podido salir de ese círculo. "Las personas desean ser autónomas, no quieren vivir del sistema", ha explicado.

Ha dicho también que Canarias se aleja de cumplir los objetivos de la Agenda 2030, del incremento de la brecha norte-sur y que si fuera un país de la UE, lideraría este indicador, al tiempo que ha pedido evaluar todas las políticas públicas.

EAPN Canarias ha constatado que en muchas casas del archipiélago no hay espacios que los menores puedan estudiar, no pueden ir a cumpleaños porque no disponen de recursos para hacer regalos ni acuden a los viajes escolares ni quedan con amigos por ocio.

Como propuestas, la organización propone desarrollar los complementos de familia y vivienda vinculados a las rentas sociales, reforzar y mejorar la educación pública para combatir el absentismo escolar y promover una mejor integración de los menores migrantes.

Rodríguez ha mostrado también su predisposición a realizar estudios más minuciosos con datos por islas y municipios y reclamado disponer de un expediente social único para afinar con la concesión de ayudas y que haya itinerarios sociales para acompañar en la salida de la pobreza.

FALTA DE VIVIENDA Y TRABAJOS PRECARIOS

Rosa Suárez, presidenta de Unicef Canarias, ha comentado que las causas de la pobreza infantil son "multidimensionales" y requieren de la aplicación de un "ecosistema de políticas públicas" que no aludan solo a cuestiones monetarias dado que la pobreza también se ve reflejada en la falta de vivienda, que no haya acceso a la educación o en los trabajos precarios.

Ha comentado que las políticas públicas "no están funcionando y no son eficaces", pues Canarias es la cuarta comunidad con mayor tasa de pobreza infantil, con más de 132.000 menores, y casi ocho puntos por encima de la media nacional, según recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE.

Ha reconocido mejoras en la pobreza monetaria por el despliegue de ayudas públicas y ha coincidido con Fernando Rodríguez en reclamar más "coordinación" a las administraciones y hacer seguimiento de las políticas.

Como propuestas ha apuntado que la prestación universal "es la que más impacta" al tiempo que ha planteado que muchas familias no acceden a la renta social canaria o el Ingreso Mínimo Vital por barreras tecnológicas.