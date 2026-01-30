Archivo - La ecotasa para el acceso a senderos en el Teide recauda 34.090 euros y registra más de 3.000 turistas en dos semanas - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha registrado más de 3.000 turistas a través de la ecotasa de acceso a senderos del Parque Nacional del Teide en sus primeras semanas de su implantación. El nuevo sistema de tarifas para acceder a los senderos PNT 10 Telesforo Bravo y PNT 7 Montaña Blanca - La Rambleta entró en vigor el 19 de enero de 2026.

La implantación de la ecotasa, detalla la corporación en una nota, ha permitido generar 34.090 euros en dos semanas. De esta cantidad, 18.490 euros corresponden a la semana del 19 al 25 de enero, mientras que otros 15.600 euros se ingresaron entre el 26 y el 28 de enero.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado "positivamente" los datos registrados en las primeras semanas de aplicación del sistema, destacando que "por primera vez" se esté consiguiendo que quienes visitan la isla "contribuyan directamente a cuidar y proteger uno de sus mayores patrimonios naturales".

Dávila ha precisado que esta medida tiene el objetivo de conservar el entorno y controlar la visita al Parque. "Estamos ordenando el acceso al Teide, reduciendo la presión sobre los senderos más sensibles y garantizando que este espacio siga siendo sostenible a largo plazo", ha defendido la presidenta insular.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha añadido que esta ecotasa permite "controlar y mejorar" los servicios, contratando personal adicional en labores de vigilancia, convirtiéndose el Teide, posiblemente, en la montaña de España "más vigilada y cuidada".

"SIN" RESERVAS FANTASMA

Pedro Millán ha apuntado que se han eliminado las reservas fantasmas que se hacían cuando "no costaba nada y luego comprobábamos que esa gente que reservaba no acudía esos días ocupando una plaza", restándole asimismo, la posibilidad a otra persona que estaba interesada de poder llegar al pico. "La inmensa mayoría reserva para el camino Telesforo Bravo lo que nos está indicando que la gente está subiendo fundamentalmente a través del Teleférico", ha añadido.

Así, del total de 3.101 plazas cubiertas en los senderos Telesforo Bravo y Montaña Blanca - La Rambleta, la mayoría corresponde a visitantes no residentes en Canarias, con 2.917 personas, lo que supone el 94,06 % del total. Los residentes en Tenerife ocuparon 126 plazas, representando el 4,06 %, mientras que los residentes del resto de Canarias sumaron 32 usuarios (1,03 %).

Por su parte, los guías profesionales accedieron a 26 plazas (0,8 %), y los menores de 14 años, exentos de pago, formaron parte de las reservas principalmente en el sendero Telesforo Bravo, reflejando el carácter familiar y regulado del acceso al Parque Nacional del Teide.

EQUIPAMIENTO NECESARIO

Millán ha recordado que, en la actualidad, la subida al Teide está sujeta a restricciones "porque todavía está nevada la zona", con lo cual hay que subir con un equipamiento mínimo que es obligatorio. "Por mucho que se haya pagado y se tenga la autorización, si uno no tiene el equipamiento tanto de ropa como de material de hielo y nieve no se le deja pasar por parte de los vigilantes", ha añadido.

Respecto a los datos de reserva, en el sendero Telesforo Bravo, el 84,15 % de las plazas fueron ocupadas por personas de fuera de Canarias, mientras que en Montaña Blanca - La Rambleta este porcentaje asciende al 93,355%.

En paralelo, y durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 22 de febrero, se han registrado una alta demanda de plazas para el sendero Telesforo Bravo en horario de teleférico para personas no acompañadas por guía, lo que evidencia la elevada demanda de este itinerario. En contraste, las plazas para ir acompañados con guías y plazas para estos profesionales siguen estando disponibles por lo que se recomienda el uso de este método de visita.

El sendero Montaña Blanca - La Rambleta mantiene una disponibilidad superior a 50 plazas libres diarias, favoreciendo una distribución más equilibrada de visitantes.

SISTEMA DE RESERVAS

El sistema de reservas se apoya en la plataforma Tenerife ON, que cuenta ya con 172.192 usuarios registrados, una herramienta que se postula como "clave" para canalizar la demanda y facilitar el acceso ordenado al Parque Nacional del Teide.

Durante el proceso de reserva será necesario disponer de una tarjeta de crédito o débito y facilitar los datos de todas las personas participantes. Las reservas confirmadas no podrán modificarse ni cancelarse, ni cambiar asistentes, fechas u horarios, y no serán reembolsables, salvo en casos de cierre del sendero por causas meteorológicas, otras circunstancias excepcionales o si el Teleférico del Teide no se encuentra operativo.

Tampoco se procederá a la devolución del importe cuando no se permita el acceso por no cumplir con el equipamiento mínimo obligatorio, que puede consultarse en la web de Tenerife ON.

El sistema de reservas se mantiene como hasta ahora en la plataforma Tenerife ON, si bien, de forma temporal, las reservas solo podrán gestionarse a través de la web www.tenerifeon.es, no estando disponible esta opción en la aplicación móvil.

Cada lunes, a las 7:00 horas (hora local) se habilita una nueva semana de plazas, manteniéndose siempre un periodo de 28 días disponible para reserva. Así, para acceder al sistema es necesario estar registrado y validado en la plataforma.