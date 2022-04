Educación asegura que los contenidos de Canarias están recogidos en el nuevo currículo educativo de la ESO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha asegurado este miércoles que los contenidos canarios "están recogidos en el nuevo currículo educativo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO)" en el archipiélago porque en la propuesta de la nueva Ordenación que se implementará a partir del próximo curso escolar y planteada por la Consejería a raíz de la entrada en vigor de la LOMLOE "se encuentran presentes en las materias que conforman el mismo, tal y como recogerán las propuestas de desarrollo curricular que se presentarán próximamente".

Armas ha subrayado que "no sólo no se pierden los conocimientos de Historia y Geografía de Canarias en el planteamiento inicial del Gobierno de Canarias, si no que se incrementan notablemente", apuntando que la diferencia en relación al curso actual se encuentra en que "se pasa de unos contenidos canarios que se impartían en dicha materia a unos contenidos que ahora se contextualizan en cada una de las asignaturas".

Así ha explicado que el nuevo currículo desarrolla recursos didácticos y contextos de aprendizaje que "favorezcan un enfoque que los haga inclusivos, visibles e interdisciplinares en el marco de una sociedad cambiante y globalizada" donde vinculan al profesorado, al alumnado y a sus familias, así como al resto de los programas, redes y proyectos de la Consejería.

Todo ello para que los estudiantes conozcan, aprecien, disfruten y respeten los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales, lingüísticos más relevantes de Canarias y de su localidad.

Esta propuesta, dijo, "constituye un borrador" que ha sido presentado al Consejo Escolar de Canarias, órgano de participación social de la comunidad educativa y de consulta, así como de asesoramiento del Gobierno regional en este ámbito, que emitirá un informe al respecto.

En el desarrollo de la nueva ordenación de las enseñanzas y de los currículos de la LOMLOE, afirma que se ha mantenido la apuesta por la inclusión de aprendizajes relacionados con el patrimonio natural, social y cultural de la Comunidad Autónoma de Canarias en todas las etapas educativas, constituyendo este ámbito del conocimiento uno de los fines específicos en cada una de ellas y estableciéndose como "una de las líneas estratégicas" marcada desde el Gobierno canario para la concreción de esta nueva ley educativa en el archipiélago.

Por todo ello inciden en que la presencia de aprendizajes relacionados con el patrimonio canario está garantizada en todos los currículos de todas las áreas y materias que constituyen las etapas de Educación Infantil, Primaria Secundaria Obligatoria y Bachillerato, "garantizándose el tratamiento integrado de estos saberes" en la totalidad de los currículos.

Finalmente, señala que se ha establecido en la ordenación de la ESO una materia centrada en los aprendizajes propios de la historia y la geografía de Canarias, que se ofertará en el tercer curso de la etapa integrada en un bloque de solo dos materias optativas entre las que el alumnado deberá elegir una, "garantizando de este modo que gran parte del alumnado la pueda cursar".