Educación reconoce la necesidad de mejorar las plataformas educativas tras la "sobrecarga" del sistema este jueves

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha asegurado este jueves que, por el momento, la borrasca 'Claudia' ha pasado por las islas sin dejar incidencias destacables en las infraestructuras educativas, si bien la formación telemática, derivada de la suspensión de la actividad escolar presencial, se vio afectada a primera hora del jueves por la ralentización de los accesos a las plataformas de clases virtuales 'EVAGD' y 'CAMPUS', ante la sobrecarga de solicitudes simultáneas.

En un comunicado, el consejero del área, Poli Suárez, ha explicado, asimismo, que a primera hora de la mañana se produjo "un incremento excepcional y reiterado" del tráfico hacia las plataformas de teleformación, lo que provocó "una ralentización temporal" del sistema, a pesar de las "mejoras" introducidas en el mismo a lo largo de estos dos años, así como la ampliación "extraordinaria" de los recursos y capacidad de los servidores para atender la demanda de estos días.

Ante lo sucedido, el responsable de Educación ha pedido "disculpas" a toda la comunidad educativa --que comprende profesorado, alumnado y familias--, pues las medidas establecidas desde el área, ha dicho, no ha sido "suficientes" para evitar la "inestabilidad" del sistema durante la jornada.

"La escuela sigue teniendo retos y este es uno de ellos", ha insistido el consejero regional, que ha advertido que esta situación sirve ahora "para analizar lo sucedido, aprender y adoptar medidas de carácter inminente". En este sentido, ha reconocido que si bien es "imposible garantizar la incidencia cero", se "tomará nota" para intentar "mejorar" en este apartado.

De este modo, entre las medidas que ya estudia la Consejería de Educación, se encuentra la realización de pruebas de carga periódicas para verificar la capacidad de los sistemas con un volumen inusual de usuarios, aumentar el dimensionamiento de los servidores que dan soporte a las plataformas de teleformación o disponer de sistemas de monitorización que permitan actuar de forma proactiva en los componentes tecnológicos que así lo requieran.

PREPARACIÓN DE LA JORNADA

La Consejería de Educación del Gobierno canario recuerda que, tras comunicar la suspensión de la actividad lectiva presencial en todo el archipiélago este miércoles, el equipo informático del departamento procedió a adoptar las medidas oportunas para atender el incremento de accesos previsto en las plataformas EVAGD y CAMPUS, herramientas propias para la teleformación. En concreto, por un lado, se comprobó que todos los servicios estuvieran operativos y, por otro, se aseguró que los servidores web disponían de la máxima capacidad de procesamiento admitida.

Sin embargo, a primera hora de la mañana de este jueves, se produjo un incremento excepcional del tráfico hacia las plataformas educativas de teleformación, con decenas de miles de usuarios intentando acceder de manera simultánea. Hasta las 10.20 horas, se había registrado más de 3,5 millones de peticiones de acceso a EVAGD y más de 760.000 a CAMPUS, lo que supondría aproximadamente un incremento de más del 233% de las conexiones realizadas sobre las registradas en el día de ayer.

Este aumento "extraordinario", asegura la Consejería, provocó la saturación temporal de los sistemas informáticos entre las 8 y las 10.30 horas, dificultando el acceso a las plataformas y provocando la ralentización del uso de las herramientas a numerosos usuarios.

A pesar de todo ello, puntualiza el departamento, la incidencia quedó "estabilizada paulatinamente", tras la realización de las acciones correctoras como la reasignación de todos los recursos físicos disponibles a las plataformas de teleformación y la desaturación de los servidores.

Explican desde el departamento regional que la sobrecarga de los servidores se produjo al registrarse un número de usuarios y solicitudes reiteradas de accesos simultáneos muy superior al previsto, lo que afectó a los diferentes elementos de la infraestructura tecnológica: servidores web, sistemas de autenticación, bases de datos o mecanismos de distribución de carga. Este efecto se ve incrementado cuando los intentos fallidos de conexión generan nuevos accesos sucesivos por parte de las personas usuarias, lo que acaba amplificando el volumen de tráfico inicial.

INCIDENCIAS POR EL PASO DE 'CLAUDIA'

En paralelo, y hasta este jueves, según detalla la Consejería, han sido muy pocas las incidencias en centros educativos notificadas a la Consejería de Educación por los efectos de la borrasca Claudia, si bien al permanecer los centros cerrados cabe esperar a la reincorporación este viernes de los equipos directivos para disponer de un informe más exhaustivo.

De hecho, las más importantes se han producido en la isla de Tenerife, donde en los institutos de educación secundaria (IES) María Pérez Trujillo, en Puerto de la Cruz, el viento arrancó una pequeña plancha del lucernario, y en La Laboral de La Laguna, los bajantes de una cubierta quedaron obstruidos, solucionándose rápidamente.

Por su parte, en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Valverde, en la isla de El Hierro se registraron goteras en el gimnasio e inundaciones en un baño de la sala de profesores y pasillo de los despachos de dirección, que también se solventaron con inmediatez.