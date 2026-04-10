Educación reforzará en el próximo curso la modalidad virtual en la FP y ampliará sus dobles titulaciones - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Formación Profesional en Canarias incorporará nuevos estudios, ampliará las dobles titulaciones y refozará la modalidad virtual para el curso 2026/2027, cuando se prevén alcanzar 52.000 estudiantes , según ha avanzado hoy el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno, Poli Suárez.

Estas medidas, expuestas junto con el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, forman parte de la planificación educativa trasladada esta misma semana al Consejo Canario de Formación Profesional, en el marco de una sesión en la que también se analizó el desarrollo de estas enseñanzas en el último año, precisa el departamento en una nota.

"La incorporación de nuevos ciclos, el impulso de la modalidad virtual o el crecimiento de las dobles titulaciones responden a una planificación que tiene en cuenta tanto las demandas del mercado laboral como las necesidades del alumnado", ha puntualizado Suárez, que ha celebrado que, en el próximo curso, se acerque la FP a "todos los rincones de Canarias con el desarrollo de la modalidad virtual.

En concreto, la propuesta presentada para el próximo curso académico incorpora nuevos ciclos formativos, la ampliación de dobles titulaciones en distintas familias profesionales y una apuesta por la formación en modalidad virtual para adaptar la FP a las necesidades del mercado, facilitar itinerarios más flexibles y favorecer las oportunidades de acceso al alumnado de todas las islas.

NUEVAS TITULACIONES

Dentro de estas novedades, se incorporan nuevas titulaciones en las familias profesionales de Química; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; y Seguridad y Medio Ambiente. A estas se suman también itinerarios de FP Adaptada, como el programa de Actividades Auxiliares en Agricultura.

Además, se ha presentado la nueva página web de la FP en Canarias, centrada en los tres perfiles implicados en este tipo de enseñanzas: el empresariado, a quien se le da respuesta a sus demandas respecto a la acreditación, a la búsqueda de profesionales y la participación de la modalidad dual; al alumnado, quien ahora podrá conocer de manera sencilla todas las familias profesionales, los estudios y sus ubicaciones; y al profesorado, que tendrá de forma accesible las herramientas fundamentales para la gestión de la FP Dual.

Esta web, que estará disponible a partir de la próxima semana, se perfila como "ágil, intuitiva y con una funcionalidad que prioriza el acceso desde dispositivos móviles", todo ello con el objetivo de acercarse a su principal público potencial.

MODALIDAD VIRTUAL

La modalidad virtual se consolidaría, además, como otra de las líneas de desarrollo del sistema, ofreciendo la posibilidad de compatibilizar la residencia en distintas islas con la formación. Dentro de esta modalidad, se incorpora el ciclo de Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, de la familia de Imagen Personal. Además, se suman los segundos cursos virtuales de Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Asistencia a la Dirección y Marketing y Publicidad, dirigidos a personas que ya poseen un título y desean completar una doble titulación.

DOBLE TITULACIÓN

Destaca la Consejería que la doble titulación será una de las principales novedades del mapa formativo de la FP en el próximo curso. Estos itinerarios, destaca, permitirán al alumnado cursar dos ciclos relacionados, optimizando el tiempo de formación gracias a que se podrán obtener dos títulos en tres años, favoreciendo una mayor inserción laboral con mayor eficiencia y flexibilidad.

En este sentido, se añadirán ocho nuevas combinaciones: Administración y Finanzas junto con Asistencia a la Dirección; Gestión de Ventas y Espacios Comerciales con Marketing y Publicidad; Transporte y Logística con Comercio Internacional; Desarrollo de Aplicaciones Web con Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Dirección de Cocina con Dirección de Servicios de Restauración; Guía, Información y Asistencia Turísticas con Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Electromecánica de Vehículos Automóviles con Mantenimiento de Maquinaria, y Diseño y Gestión de la Producción Gráfica con Producción en Industrias de Artes Gráficas.

En la misma línea de ampliar las oportunidades formativas en todo el archipiélago, se incorporan casi una decena de nuevos estudios presenciales en distintas islas: Emergencias y Protección Civil, en El Hierro; Comercialización de Productos Alimentarios, en Fuerteventura; Ganadería y Asistencia en Sanidad, y Planta Química, en Gran Canaria; Coordinación del personal en reuniones profesionales, congresos, ferias, exposiciones y eventos, en La Gomera; Higiene Bucodental, en Lanzarote; Farmacia y Parafarmacia, en La Palma; y Sanidad Ambiental Aplicada, así como Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, en Tenerife.

Esta planificación supondrá también una ampliación de la oferta en distintas islas y familias profesionales, con la incorporación de 184 nuevos ciclos -62 en Gran Canaria, 61 en Tenerife, 18 en Fuerteventura, 16 en La Palma, diez en La Gomera, otros diez en Lanzarote y siete en la isla de El Hierro-. La nueva programación busca reforzar sectores estratégicos para la economía canaria, al tiempo que mejora la distribución territorial de los estudios y acerca nuevas oportunidades formativas al alumnado.