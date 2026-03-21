Efectivos de emergencia rescatan a varias personas en el barranco de Guiniguada (Gran Canaria) afectado por lluvias

Efectivos de emergencia en un rescate en el barranco de Guiniguada tras las lluvias de la borrasca 'Therese' - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los bomberos y agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria actúan este sábado en un rescate de varias personas en el barranco de Guiniguada, a la altura del merendero, según informan fuentes del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias y del Ayuntamiento de Las Palmas a Europa Press.

La personas habrían quedado aisladas en una zona del barranco a consecuencia de acumulación de agua alrededor tras el paso de la borrasca 'Therese', que está dejando en Canarias fuertes lluvias, oleaje y vientos.

Según precisa el consistorio capitalino, se ha procedido al cierre de los acceso al barranco de Guiniguiada, fruto del caudal que viene bajando por el barranco, en concreto los accesos por Maipez, Albituerría y Pambaso.

Asimismo, se recomienda a la población evitar la zona y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.