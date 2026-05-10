El embajador de Países Bajos dice que sus compatriotas están "bien" y desean salir "lo antes posible"

GRANADILLA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

El embajador de Países Bajos, Roel Nieuwenkamp, ha afirmado este domingo que los ciudadanos neerlandeses que se encuentran a bordo del 'MV Hondius', fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife), se encuentran "bien" y quieren salir "lo antes posible".

En declaraciones a los periodistas desde el propio puerto industrial ha indicado que ha hablado con algunos y el propio "líder" de la expedición y la "atmósfera es buena", al tiempo que ha confirmado que cuando finalice el operativo este lunes, a las 19.00 horas, el barco se desplazará hasta Países Bajos con parte de la tripulación y se va a "desinfectar allí".

Ha apuntado que esa es la "responsabilidad concreta" que tiene el Gobierno holandés en este dispositivo, subrayando, asimismo, que están con el "pueblo canario" ante esta coyuntura con el pueblo canario y que "no hay riesgo" para la población porque "no hay sintomáticos".

Ha confirmado también que el primer avión fletado por Países Bajos ya se encuentran en el aeropuerto Tenerife Sur y detallado que cuando llegue a Eindhoven los pasajeros tendrán que estar en cuarentena seis semanas.