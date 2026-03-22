Emergencias atiende menos de una decena de incidentes por la borrasca 'Therese' en Canarias en la última madrugada

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha atendido menos de una decena de incidentes causados por el paso de la borrasca 'Therese' en la pasada madrugada.

En concreto, se intervino por la caída de ramas y piedras en las vías, achiques de vivienda y problemas en el alumbrado público.

El departamento regional mantiene en las islas occidentales y Gran Canaria el riesgo por inundaciones y desprendimientos tras la crecida de barrancos y la caída de piedras por las intensas lluvias: "Aunque salga el sol, continúa el riesgo de desprendimientos en carreteras del interior de las islas occidentales y Gran Canaria", puntualizan.

En ese sentido, recomiendan a la población evitar desplazamientos y seguir las indicaciones de las autoridades locales e insulares.