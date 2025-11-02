Empleo refuerza los servicios de orientación laboral con un nuevo proceso selectivo de técnicos de grado medio - CONSEJERÍA DE EMPLEO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de un proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de técnicos de grado medio especializados en el ámbito laboral.

Estos profesionales realizan tareas de orientación profesional, intermediación laboral, acompañamiento a la inserción y gestión de programas de formación y empleo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha destacado en una nota de prensa emitida por la Consejería "la importante" contribución de los orientadores laborales, fundamentales para el fomento de la empleabilidad, a los resultados "históricos" del mercado laboral registrados durante el último año en las islas.

"Se trata de consolidar la atención que se presta a las personas usuarias", ha señalado la directora del SCE, María Teresa Ortega, que explica que "el objetivo de esta medida es reforzar la atención a los colectivos prioritarios en la mejora de su empleabilidad, como jóvenes o personas desempleadas de larga duración".

El proceso selectivo se llevará a cabo mediante concurso de méritos, en el que se valorará la experiencia profesional y otros aspectos relacionados con las funciones del puesto.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática, a través de la Sede Electrónica del Gobierno de Canarias. Por su parte, el plazo de presentación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el BOC.