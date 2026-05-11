Enaire gestionó más de 148.200 vuelos en Canarias hasta abril, un 0,4% más que un año antes

Archivo - ENAIRE (Control). - RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Enaire gestionó 148.229 vuelos en Canarias entre enero y abril, lo que supuso una cifra un 0,4% superior en comparación a la de los primeros cuatro meses de un año antes, según un comunicado.

De este total, 75.778 fueron vuelos internacionales, dato que representa una caída del 2%; 55.682 fueron nacionales (+0,6%); y el resto, 16.759 fueron sobrevuelos (+12,2%).

Por su parte, sólo en abril, en Canarias hubo 35.597 operaciones (+0,2%), de los que 16.590 fueron vuelos internacionales (-5,4%); 14.927 fueron nacionales (+3,2%); y 4.080 fueron sobrevuelos (+16%).

Mientras, en el conjunto de España, Enaire gestionó 739.096 vuelos entre enero y abril, un 3,5% superior en comparación a la de los primeros cuatro meses del año anterior. Este crecimiento del tráfico en España fue 2,3 puntos porcentual superior que la media europea (+1,2%) y superó en 20,8 puntos la media europea con relación al mismo periodo de 2019 --un 19,5% en el caso de Enaire y un -1,3% en el de Europa--.

En el primer cuatrimestre, los 179.375 sobrevuelos aumentaron un 5% interanual, mientras que los vuelos internacionales (414.490) crecieron un 4% y los nacionales (145.231) se alzaron un 0,3%.

En lo que va de año, por centros de control, Sevilla gestionó 182.958 vuelos (+6,4% más vs 2025); Madrid, 426.699 (+3,7%); Barcelona, 326.558 (+3,6%); Palma, 77.168 (+1,2%); y Canarias, 148.229 (+0,4%).

Con respecto al mes de abril, el gestor estatal de navegación aérea gestionó 218.725 vuelos, un 4,2% más que en el mismo mes del año récord 2025. Tanto los vuelos internacionales (127.595) como los sobrevuelos (50.500) y los nacionales (40.630) aumentaron un 4,2% con respecto al mismo mes del año pasado.

Este incremento del tráfico aéreo en España en marzo fue 5,3 puntos porcentuales más que el aumento promedio europeo (-1,1%). Frente a 2019, la diferencia a favor de España fue de 19,4 puntos porcentuales --Enaire (+19,3%) y Europa (-0,1%)--.

Por centros de control, y volviendo a comparar el tráfico aéreo de abril de este año con el registrado en 2025, Sevilla gestionó 52.221 vuelos (+7,7%); Madrid, 119.356 (+4,8%); Barcelona, 104.615 (+4,2%); Palma, 33.293 (+2,8%) y Canarias, 35.597 (+0,2%).