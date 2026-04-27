Encuentran el cuerpo sin vida de una persona dentro de una chabola incendiada en Maspalomas, en Gran Canaria

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida de una persona se ha encontrado en la tarde de este domingo en el interior de una chabola, ubicada en la carretera hacia Palmitos Park, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), y que sufrió un incendio.

En concreto, la Policía Nacional ha informado que sobre las 17.40 horas de este domingo se produjo un incendio en una chabola, en la carretera hacia Palmitos Park, por encima del Centro de Salud de Maspalomas, donde fue localizada una persona fallecida en su interior, que aún no ha sido identificada, según indicó el cuerpo policial.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos de Policía Local y seguidamente intervinieron bomberos, que se encargaron de la extinción del fuego, mientras que la Policía Nacional investiga lo ocurrido.