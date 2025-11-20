Endesa culpa a Gobierno canario y REE de negarle declarar la indisponibilidad de 13 grupos generadores

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha culpado al Gobierno de Canarias y Red Eléctrica (REE) de negarle declarar la indisponibilidad de 13 grupos generadores ubicados en tres centrales térmicas de las islas, después de solicitar formalmente a la Consejería de Transición Ecológica del Ejecutivo regional en el año 2024 los permisos pertinentes para ello.

La respuesta, indica la eléctrica en un comunicado, en "todos los casos, ha sido negativa, impidiendo" de esta forma que estos grupos de generadores "sean desmantelados y reemplazadas por otros más eficientes y modernos".

Aseguran que se trata de grupos que "superan, con creces, su vitalidad útil", por lo que "ya no" reúnen las condiciones "adecuadas para su óptimo" funcionamiento.

Endesa ha detallado los grupos de los que se trata y son: Diésel 6, 7, 8, 9 y 10 de la Central Térmica de Los Guinchos, en La Palma; los Grupos Diésel 1 al 5 en la Central de Las Salinas, en Fuerteventura; y los Grupos 1 al 3 de la Central de Punta Grande, en Lanzarote.

Al respecto, apuntó Endesa que la intención, una vez autorizados estos cierres, y tal y como consta en las solicitudes, era proceder al desmantelamiento de las instalaciones asociadas a cada unidad de producción y sustituir la potencia asociada a cada instalación con otros proyectos "innovadores que favorezcan la mejora" ambiental de cada una de las centrales, así como a la descarbonización del sistema eléctrico canario, sin que ello "supusiera un aumento de la potencia total" de cada central.

Asegura que la sustitución de estas unidades generadoras "añadiría más fiabilidad" a esos sistemas eléctricos.

PROYECTOS PLANTEADOS

En cuanto a los grupos de la central de Punta Grande, en Lanzarote, se explica que el proyecto planteado consistía en desmantelar las instalaciones y equipos interiores de los grupos Diésel 1, 2 y 3 de 7,52MW cada uno, ubicados en el interior de una nave, así como la demolición de las bancadas sobre nivel de rasante de dichos equipos.

En el exterior de la nave también se incluía el desmantelamiento de los transformadores principales y las chimeneas de los citados grupos. Así el desmantelamiento y demolición previsto "sería completo" hasta nivel de soleras dentro de las naves de motores; y de pavimento de calzadas y aceras, en el exterior.

Respecto a los grupos Diésel 1, 2, 3 y 5 de la central de Las Salinas, en Fuerteventura, se pretendía el desmantelamiento de las instalaciones y equipos interiores de los grupos diésel 1 (4,32 MW), 2 (4,32 MW), 3 (5,04 MW) y 5 (7,52 MW), situados en la nave de motores nº 1.

En este caso, se desmantelarían los motores, alternadores, equipos auxiliares y sistemas propios de dichos grupos.

Por su parte, el permiso solicitado para la central de Los Guinchos, en La Palma, pretendía desmantelar las instalaciones y equipos interiores de los grupos Diésel 6 (4,32 MW), 7 (4,32 MW) y 8 (4,32 MW). Además contemplaba la demolición de las bancadas de equipos auxiliares, sobre nivel de rasante que supongan un riesgo de caídas o tropiezos para las personas, así como las tuberías de fuel-oil, calorifugados de conductos, tuberías del sistema de agua sobrecalentada, tanto interiores como exteriores, el transformador principal y conductores exteriores de la nave.

En este caso el desmantelamiento y demolición sería completo hasta nivel de soleras dentro de la nave de motores; y de pavimento de calzadas y aceras, en el exterior.

Y en el desmantelamiento de los grupos 9 (5,04 MW) y 10 (7,52 MW), se preveía el desmontaje completo de los grupos generadores, mantenimiento las rejillas de admisión que proviene del cerramiento de la nave, y las conducciones de gases de escape que lo conduce a la caldera del grupo. También se desmantelarían el transformador principal, el sistema de suministro de combustible y otros elementos auxiliares de la instalación.

El presupuesto total de las operaciones en las tres islas superaba los 3,8 millones de euros.

GOBIERNO CANARIO Y REE

Finalmente Endesa expone que las diferentes peticiones sobre estas solicitudes "han sido denegadas en su totalidad" por el Gobierno regional en base a los informes sobre esta cuestión requeridos a Red Eléctrica de España (REE).

En todos los casos indican que estos informes han señalado que, "vista la situación" en la que se encuentran los sistemas eléctricos de Lanzarote-Fuerteventura y La Palma "en la actualidad y su proyección futura", la potencia que aportan los grupos Diésel que pretenden ser desmontados y, posteriormente, sustituidos, "resulta necesaria" para la operación del sistema eléctrico en esas islas "en condiciones de seguridad según establece la normativa vigente".

Añade que la respuesta negativa del operador apunta que "el desmantelamiento o cierre tiene repercusión para la seguridad y calidad del suministro eléctrico", por lo que Endesa "no puede proceder al cierre y posterior sustitución de los equipos e instalaciones" citados.

Sin embargo, desde Endesa se incide en que esto "sí" se ha logrado hacer "ya con éxito" en otros puntos del archipiélago, tales como las centrales de Caletillas, en Tenerife, y Jinámar, en Gran Canaria. Agrega que el caso más reciente se ha producido en Fuerteventura donde, tras conseguir finalmente todos los permisos pertinentes, procederá a principios de 2026 a iniciar el desmantelamiento del primer motor de la Central de El Charco, con el fin de "avanzar en Canarias en la senda de la descarbonización y procurar un sistema energético de energías más limpias".