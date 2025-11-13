Endesa registra incidencias "con poca relevancia" en el paso de la borrasca 'Claudia' por Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha registrado incidencias "con poca relevancia" en el paso de la borrasca 'Claudia' por Canarias, tras poner en marcha su Protocolo Operativo de Emergencias (POE) el 11 de noviembre.

Así lo ha indicado la responsable de Operaciones y Mantenimiento en Endesa, Patricia Reboso, quien señaló que en estas situaciones siguen los modelos meteorológicos, "y, en este caso, antes incluso de recibir la declaración de alerta por parte de la Dirección General de Emergencias", activaron dicho protocolo, según ha informado Endesa en nota de prensa.

El protocolo, explicó, establece distintas actuaciones preventivas para adelantarse y "prevenir afecciones ante este tipo de situaciones". En concreto, se trata de actuaciones como la revisión previa de instalaciones eléctricas relevantes para evitar posibles inundaciones o afecciones por agua, "reforzando, por ejemplo, los grupos electrógenos y las bombas de achique".

También se han suspendido los trabajos programados para "tener todos los recursos disponibles" y se ha monitorizado el desarrollo de la borrasca en tiempo real con el fin de "poder prever dónde serán necesarios más efectivos y así poder" adelantarse.

El protocolo también incluye la ampliación del número de operarios disponibles, en coordinación con las diferentes subcontratas, para actuar en caso necesario y resolver las incidencias que puedan ir surgiendo como consecuencia del temporal.

De todos modos, señalan que en el tiempo que el protocolo está en vigor, Endesa actúa en todo momento de forma coordinada con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, así como con los servicios de Emergencias de la Comunidad Autónoma.

En el caso de la borrasca 'Claudia', tras la llegada este miércoles al archipiélago, se registraron algunas incidencias leves durante la madrugada aunque subrayó que la red de media tensión "se ha comportado bien, con la robustez que se espera ante este tipo de situaciones".

Añadió que las "únicas" incidencias, "poco relevantes", se produjeron entre las 02.00 y las 04.00 horas de la madrugada en las islas de Tenerife, La Palma y Fuerteventura, y fueron atendidas "de inmediato" por parte de e-distribución, la filial de Redes de Endesa.

"Ahora mismo estamos resolviendo incidencias en baja tensión, también con poca relevancia, repartidas en las distintas islas", dijo, para concluir afirmando que este fenómeno meteorológico adverso, "cada vez más frecuente en las islas, no ha causado daños importantes" en la red eléctrica de Canarias.