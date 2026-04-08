Las entidades privadas canarias suben a un 7,45 la nota en transparencia pero más de 400 incumplen

La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, en la presentación del Índice de Transparencia de entidades privadas correspondiente a 2024 - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comisionado de Transparencia de Canarias ha presentado este miércoles los resultados de la Evaluación del Índice de Transparencia de entidades privadas correspondiente a 2024, una edición que amplía por primera vez su alcance a partidos políticos con representación parlamentaria, sindicatos y organizaciones empresariales.

Así, la nota media alcanza los 7,45 puntos y mejora significativamente respecto a la evaluación anterior (6,15) si bien un total de 402 entidades han sido declaradas como incumplidoras, el 33,9%, lo que supone un ligero incremento del incumplimiento respecto a la evaluación anterior (31%).

Entre ellas destacan organizaciones como Vox, Intersindical Canaria, la patronal del sector primario Asaga o diversas ONG y asociaciones culturales y sociales.

En total, 1.186 entidades fueron convocadas a esta evaluación, de las que 1.151 son privadas, 21 organizaciones empresariales, siete partidos políticos y siete sindicatos, con un 66,1% (784) cumpliendo sus obligaciones de transparencia.

Por tipo de entidad, los niveles de cumplimiento fueron especialmente elevados en partidos políticos y sindicatos, con 6 de las 7 entidades evaluadas cumpliendo en ambos casos.

En el ámbito empresarial, 16 de las 21 organizaciones empresariales alcanzaron los requisitos exigidos.

Por categorías, las puntuaciones medias fueron un 8,38 para partidos políticos, 8,12 para organizaciones empresariales, 7,52 para sindicatos y 7,45 para entidades privadas.

Entre las entidades que presentaron su declaración, el 82,9% aprobó la evaluación, frente a un 17,1 % que no alcanzó el mínimo exigido.

Destaca además el aumento de las calificaciones más altas pues 112 entidades obtuvieron un 10, frente a 39 en la evaluación anterior mientras que 288 lograron sobresaliente, más del doble que en el ejercicio previo (122).

Durante el proceso, 270 entidades (34,4 %) presentaron alegaciones, lo que refleja un alto grado de implicación y compromiso con la mejora continua, detalla el Comisionado en una nota.

La institución ha destacado la puesta en marcha de un nuevo portal web, que facilita a las entidades la carga de información y mejora el acceso de la ciudadanía a los datos públicos.

Asimismo, se ha impulsado un programa de acompañamiento activo dirigido a las entidades incumplidoras, que incluye visitas, asesoramiento y seguimiento personalizado para favorecer su incorporación al sistema de evaluación.

Las entidades convocadas recibieron en conjunto más de 600 millones de euros en subvenciones públicas y de esta cantidad, más de 500 millones corresponden a entidades cumplidoras, mientras que alrededor de 100 millones fueron percibidos por entidades que no cumplen con los requisitos de transparencia.