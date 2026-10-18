Escoltan a El Hierro un cayuco con 131 personas migrantes a bordo, entre ellos un fallecido

Archivo - Cayuco localizado en aguas de El Hierro - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

VALVERDE (EL HIERRO), 18 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo ha escoltado la pasada madrugada hasta La Restinga a un cayuco que fue localizado navegando al sur de la isla con de 131 personas migrantes a bordo, entre ellos un fallecido.

Ante el aviso del avistamiento de una embarcación irregular, el Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Diphda, que salió al encuentro del cayuco, con 131 personas migrantes a bordo, y lo acompañó hasta su llegada a puerto.

El primer recuento realizado por Salvamento Marítimo, y a falta de nuevas actualizaciones por parte del Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, se estima en 131 personas las que viajaban a bordo del cayuco, entre los que había un fallecido.