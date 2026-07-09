Escrivá admite una "reflexión" sobre el absentismo laboral ante la subida de gasto de la Seguridad Social

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá (c), durante la presentación del capítulo de productividad del Informe Anual 2025, a 9 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Escrivá ha presentado el capítulo “El reto de - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha admitido este jueves la "reflexión" abierta sobre el absentismo laboral en España debido al incremento del gasto de la Seguridad Social, algo que ha achacado a la "falta de coordinación" entre administraciones pues "no están bien delimitadas las competencias".

En un acto para presentar el informe anual de la entidad celebrado en Tenerife ha comentado que las bajas laborales "han aumentado muchísimo" tras la pandemia, algo que es "cíclico" ya que el absentismo baja cuando la tasa de paro es muy alta y sube al contrario.

Ha indicado que a quien más afecta el absentismo laboral es a la Seguridad Social, que ha incrementado sus partidas económicas a un nivel "sin parangón" con el resto de la UE pero no es "quien toma las decisiones", más allá de suscribir convenios con sistemas autonómicos de salud para establecer "mejoras".

"La Seguridad Social desarrolla convenios con los sistemas de salud y las comunidades autónomas para que se generen incentivos positivos en la gestión intelectual y los flujos de información funcionan bien entre la Seguridad Social y los sistemas de salud de las comunidades autónomas, y la Seguridad Social se gasta cientos de millones de euros en esto, en incentivos", ha destacado.