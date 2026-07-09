Escrivá asume que el gasto en Defensa es "palanca de innovación" pero no lo ve un "problema español" sino de la UE

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante la presentación del capítulo de productividad del Informe Anual 2025, a 9 de julio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). Escrivá ha presentado el capítulo “El reto de la - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha admitido este jueves que la inversión en Defensa es una "palanca de innovación" para el desarrollo del país y un objetivo "prioritario" para la seguridad europea y no lo atribuye a un "problema español" sino más bien al conjunto de la UE.

En un coloquio con motivo de la presentación en Tenerife del informe anual de la institución ha pedido también "no guiarse tanto por las narrativas de unos y otros y mirar los datos duros" y ahí, España "no destinta" tanto de la media del continente.

Así, ha apuntado que en España se invierte algo menos del 2% del PIB pero el gasto está subiendo, y solo hay "excepciones" en los países que son más fonterizos con Rusia y Ucrania pues tienen una percepción "mayor" de riesgo pese a que el problema sea "común" en general.

Ha comentado que la covid-19 "generó una confluencia muy grande" en torno a la deuda y los fondos extraordinarios porque el virus era un "enemigo común" pero ahora el problema estriba ahora en la "gran fragmentación" que hay en la industria de defensa europea y el "sesgo nacional" que "dificulta invertir" en innovación, desarrollo y nuevas tecnologías.

Además, ha resaltado que tanto Francia como Italia, que representan más del 40% de la UE, no han pedido activar la 'cláusula de escape' para obviar las reglas fiscales y aumentar el gasto en Defensa, algo que sí ha hecho España.

"A veces tendemos a mirar esto desde ópticas muy locales basadas en lo que se ejecute, pero que realmente el tema, siendo muy importante, muy agudo, es un problema fundamentalmente europeo, no español, y que tiene que ver con estos elementos de localización en Europa y también de cómo funcionan las administraciones", ha explicado.