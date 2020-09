Escrivá viajará a Canarias cuando su agenda lo permita y dice que nunca hubo fecha concreta: No puedo aceptar que hablen

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado este martes que viajará a Canarias cuando su agenda oficial lo permita y ha aclarado que nunca se fijó una fecha concreta para esta visita.

"No puedo aceptar que se me diga que he dado plantón", ha subrayado el ministro después de las críticas por parte el presidente canario, Ángel Víctor Torres, por la supuesta anulación de su viaje este miércoles para analizar de primera mano el crecimiento en la llegada de pateras.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha aclarado que nunca había planificado cuándo ir a Canarias y ni él ni nadie de su equipo habían fijado una fecha concreta aunque, en cualquier caso, ha mostrado su disposición a visitar las islas.

"Iré cuando tenga agenda suficientemente holgada y con suficientemente días para ver los planteamientos en soluciones habitacionales que estamos buscando para que estas personas", ha subrayado Escrivá, quien ha recordado que ahora mismo se encuentra inmerso en las negociaciones del 'Pacto de Toledo' y los ERTE.

En cualquier caso, ha incidido que el Ministerio está siguiendo el tema "estrechamente" y está haciendo "todo lo posible" sobre el tema de incidencia de la inmigración en las islas, algo frente a lo que permanecen en "máxima tensión".