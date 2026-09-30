España, Francia y Portugal cierran filas con las RUP y exigen que se mantenga la financiación en el marco plurianual

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros dos r - Eduardo Parra - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanza este miércoles que los máximos responsables de los gobiernos de España, Francia y Portugal han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y al presidente rotatorio del Consejo de la Unión Europea, Micheál Martin, donde "han sido claros" y reclaman el mantenimiento de la ficha financiera de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Además, el ministro destaca que la misiva representa "una contundente defensa de las singularidades de Canarias, de su financiación y del restablecimiento del Posei, defendiendo a su vez que, si hubiera planes nacionales, se cuente con fondos específicos".

Torres considera que esa comunicación conjunta firmada por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y Luis Montenegro "manifiesta una contundente defensa de Canarias por parte del Gobierno de España".

Para el ministro de Política Territorial, la carta supone también "un paso importantísimo para preservar y proteger las singularidades de Canarias, como única RUP española", como se viene defendiendo en todas las comunicaciones oficiales en las que ha participado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática desde diciembre de 2025 junto a los ministerios de Exteriores, Hacienda, Agricultura o Vivienda.

La carta enviada por los tres países europeos con territorios ultraperiféricos destaca el valor geoestratégico de estas regiones, pero también ahonda en sus singularidades recogidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, recoge una nota del Gobierno central.

El texto conjunto pone en valor la Estrategia RUP adoptada el pasado 10 de septiembre, e incide en que las políticas de la Unión Europea deben reflejar las especificidades de estos territorios, para lo cual es necesario brindar el máximo apoyo al Paquete Ómnibus de simplificación para las Regiones Ultraperiféricas.

En ese sentido, Torres considera que "este es el mejor camino para seguir reivindicando el mejor Marco Plurianual para las Regiones Ultraperiféricas" y concluye que la carta de los tres mandatarios europeos "muestra un compromiso indiscutible" con estos territorios y contiene argumentos "contundentes" para la defensa de Canarias y el mantenimiento de sus singularidades "como parte fundamental de la Europa del presente y del futuro".