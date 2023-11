España seguirá impulsando desde el Consejo de la UE el refuerzo de la cohesión económica y territorial de las RUP

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno de España, Pascual Navarro, ha afirmado hoy jueves que el Consejo de la Unión Europea, coincidiendo con la Presidencia Española, va a seguir impulsando el refuerzo de la cohesión económica y territorial de las regiones ultraperiféricas, "una riqueza de la UE que hay que cuidar, atender y respetar".

Así lo ha puesto de manifiesto durante la sesión asociativa de la XXVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, CPRUP, que está teniendo lugar en Santa Cruz de Tenerife y en la que Canarias pasará el testigo de la presidencia de las RUP a la presidenta de La Reunión, Huguette Bello.

Pascual Navarro resaltó que la Presidencia Española del Consejo de la UE ha supuesto una oportunidad para impulsar la política de las RUP en las instituciones europeas y para lograr, como objetivo final, el bienestar y el desarrollo de todos los ciudadanos que viven en estas regiones.

Así pues, avanzó que en el Consejo de Asuntos Generales que se celebrará este mes se aprobarán unas conclusiones sobre política de cohesión que están en línea con el reconocimiento de la realidad diferenciada de las regiones ultraperiféricas y de las demandas derivadas de su actual coyuntura.

Asimismo, el secretario de Estado expuso que el Consejo ha tomado nota de la Declaración Final de la Conferencia de Presidentes de las RUP, que afirma la necesidad de avanzar hacia un uso pleno y consecuente de las posibilidades del artículo 349 del TFUE. En este sentido, quiso resaltar la idea de que las instituciones europeas integran el análisis del impacto que sus propuestas pueden tener sobre estos territorios.

Pascual Navarro quiso recordar que entre los ámbitos de esta actuación preferencial para las RUP ha destacado el paquete Fit for 55, que ha sido un "esfuerzo importante" no solo de la Presidencia Española, sino del Consejo junto a Francia y Portugal, lo que ha permitido que el Parlamento haya introducido la sensibilidad de las RUP en algunos expedientes fundamentales del paquete que afectan de manera particular a estas regiones. En cualquier caso, abogó por seguir trabajando porque "quedan demandas" todavía.

El secretario de Estado también se refirió al "drama" migratorio que está sufriendo Canarias, una situación que, según dijo, puede ocurrir en muchas de las regiones ultraperiféricas por la especial vulnerabilidad que pueden tener respecto a esta situación. Así pues, dijo haber tomado nota de la necesidad de apoyo de las políticas europeas y aclaró que ya están trabajando para que se refuercen todas las políticas comunitarias y que el Pacto sobre Migración y Asilo así lo recoja.

En cuanto a la lucha contra el cambio climático, y en particular contra los desastres naturales, Pascual Navarro comentó que sucesos como el incendio forestal de Tenerife hacen reflexionar sobre la necesidad de reforzar los instrumentos de apoyo de las políticas europeas a la lucha contra estos fenómenos. El secretario de Estado apuntó que en estos momentos se está revisando el marco financiero plurianual y la Comisión ya ha propuesto aumentar los recursos para el fondo de solidaridad y atender así las necesidades de todos los territorios, incluidas las RUP.

Por último, reconoció la necesidad de aumentar sinergias respecto a los fondos europeos y aumentar los beneficios entre los distintos proyectos, deseando que en la revisión del marco financiero plurianual y en la negociación del nuevo marco esto quede reflejado.

UN VALOR AÑADIDO "ÚNICO".

Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Europeos del Gobierno de Portugal, Tiago Antunes, destacó que las RUP tienen un valor añadido "único" y representan una "riqueza" para la diversidad de la Unión Europea; un conjunto de regiones --dijo-- con una "gran especificidad" reconocida en los Tratados que justifican un conjunto de excepciones frente a los regímenes generales del Derecho de la Unión y, también, un conjunto de inversiones y oportunidades "únicas" que "todos debemos saber aprovechar en todo su potencial".

Por lo tanto, incidió en que es responsabilidad de los gobiernos de Francia, España y Portugal la defensa de esas especificidades y estudiar permanentemente esa oportunidad y, además, hacerlo con la conciencia de que nos hayamos en un contexto en el que la Unión Europea se encamina hacia una nueva ampliación que va a traer consigo una serie de retos aumentados en la cohesión, la política agraria común y el presupuesto de la UE, que tendrán impacto "sin duda" en las regiones ultraperiféricas. Por ello, ve esencial que las RUP empiecen a prepararse para ese momento y traten de salvaguardar y dar valor a su espacio en una Unión Europea más ampliada y cada vez más orientada al este.

En materia de lucha contra el cambio climático, Tiago Antunes puso en valor el esfuerzo colectivo que se ha efectuado por parte de Portugal, Francia y España en la negociación de las distintas leyes que componen el paquete Fit for 55, en el cual se ha podido "avanzar mucho" respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea en el reconocimiento y consagración de las especificidades de las RUP.

Respecto a los cambios demográficos, incidió en que los jóvenes de las regiones ultraperiféricas representan uno de sus principales activos, sobre todo ante un panorama de envejecimiento de la población. Así pues, consideró necesario apostar por las competencias de los ciudadanos y concentrar la inversión en los procesos educativos de las personas, apostando por el desarrollo científico y tecnológico y la innovación.

Igualmente, apeló a usar instrumentos europeos que permitan mitigar la fuga de talentos y los desequilibrios democráticos en estas regiones, resaltando la iniciativa que ha tenido la Comisión para fomentar la capacidad de los jóvenes en las RUP. En este sentido, quiso recordar al estudio sobre las condiciones de vida de las RUP que se va a presentar en la Comisión y que permitirá contar con un panorama "más claro" de la situación.