Estabilizado el incendio forestal de Santa Lucía (Gran Canaria) originado por la deflagración de una bombona

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conato de incendio forestal que se ha producido a última hora de la tarde de este domingo en El Ingenio en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, ha quedado estabilizado durante la madrugada de este lunes tras originarse por la "deflagración de una bombona" en una casa artesana, que hizo que se extendiera a la zona de barranco del municipio.

Así lo ha indicado el Cabildo de Gran Canaria, que ha señalado que la estabilización de este incendio se ha producido después de que unas 50 personas accedieran al lugar en el que quedaban rescoldos con el fin de rematar el trabajo que se había hecho inicialmente, si bien se continúa trabajando en la zona.

En total, debido a este incendio se han tenido que evacuar a 40 personas, tres de ellas con movilidad reducida.

El incendio forestal afectaba a última hora de este domingo a entre 500 y 1.000 metros cuadrados, y en su estabilización han participado unidades de Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias y Policía Local.