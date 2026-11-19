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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer y un hombre, de 23 y 30 años de edad, han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, tras el choque entre un furgón y un camión en la TF-1, con dirección Santiago del Teide, y a la altura de Guía de Isora, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 06:42 horas de este jueves, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, efectivos de los Bomberos del Consorcio extrajeron del interior del furgón a su conductor, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y que presentaba traumatismos de carácter grave. A la llegada del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario, atendió a los dos heridos, entre ellos una mujer de 23 años con lesiones de carácter moderado que rechazó traslado al Hospital.

El conductor del furgón, por su parte, ingresó en estado crítico en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.