En estado crítico un joven de 22 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina de un hotel en Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 22 años se encuentra en estado crítico tras sufrir este jueves un ahogamiento en la piscina de un hotel del municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 17.02 horas, en la zona de Callao Salvaje, después de que el Cecoes recibiese una alerta en la que se comunicaba que habían sacado de la piscina de un hotel a una persona que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y varias personas, entre ellas una enfermera, le estaban practicando maniobras de reanimación.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, en concreto, una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Personal del SUC continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar al afectado.

Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Hospiten Sur. La Guardia Civil colaboró con el personal sanitario y escoltó a la ambulancia durante su recorrido hasta el centro sanitario.