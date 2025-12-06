En estado crítico un motorista tras sufrir una caída en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)

Archivo - Cecoes 112 - CECOES 112 - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, de 61 años, ha resultado herido de gravedad este sábado tras sufrir una caída en la carretera de Los Palmitos, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10.17 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.