En estado crítico tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la costa de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se encuentra en estado crítico tras ser sacado del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa Troya, en Adeje, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:56 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Mientras, los socorristas de la playa le estaban practicando maniobras de reanimación en el lugar.

Una vez allí, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, un hombre de 58 años de edad, que permanecía en parada cardiorrespiratoria, por lo que los efectivos sanitarios continuaron practicando las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas y lograron recuperar su pulso.

Una vez estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.