En estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiradoria en una vía de Pájara, en Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 14 (EUROPA PRESS)

Un hombre, de 48 años de edad, ha tenido que ser trasladado este sábado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria en estado crítico tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en la Avenida del Saladar, Morro Jable, en Pájara, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 19:18 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que una persona había sufrido un desvanecimiento en la vía pública y que precisaba asistencia sanitaria.

Una coordinador sanitario del SUC, presente en la sala operativa, constató en su interrogatorio al alertante que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y dio indicaciones, mediante teleasistencia, para que comenzaran a practicarle maniobras de reanimación.

Una vez en el lugar, el personal de una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario continuó con la asistencia y le aplicó un desfibrilador, logrando recuperar el pulso del afectado. Cuando fue estabilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada hasta la helisuperficide de la zona y desde allí, en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Por su parte, efectivos de los Bomberos y Policía Local colaboraron con el resto de los recursos de emergencia.