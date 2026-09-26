En estado grave un hombre al ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria en Los Realejos (Tenerife)

Helicóptero medicalizado del SUC - CEDIDO POR 112 CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años se encuentra en estado grave tras ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria que sufrió sufrir en la tarde de este viernes en la Carretera de La Zamora, dentro del municipio de Los Realejos (Tenerife).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, tras recibirse la alerta se decidió activar al helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario comprobó que el varón se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que inició maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas logrando revertir la parada.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado en estado grave en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron con los bomberos en las maniobras para asegurar el aterrizaje de la aeronave y se encargaron de instruir el correspondiente atestado.