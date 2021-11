Un estudio del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín mejora el conocimiento del tromboembolismo agudo en pacientes EPOC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de profesionales del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, han participado en un estudio multicéntrico europeo SLICE, que ha sido publicado en la revista JAMA --una de las publicaciones científicas más prestigiosas--, que ha permitido mejorar el conocimiento del tromboembolismo agudo en los pacientes que ingresan por EPOC sin una causa infecciosa aparente.

Este trabajo, realizado junto a otros centros hospitalarios en la Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar del Hospital Dr. Negrín, recoge los resultados de una estrategia activa para la detección del trombo-embolismo pulmonar agudo en pacientes con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) agudizado (Effect of a Pulmonary Embolism Diagnostic Strategy on Clinical Outcomes in Patients Hospitalized for COPD Exacerbation: A Randomized Clinical Trial JAMA).

El estudio contribuirá a mejorar el conocimiento del papel del tromboembolismo agudo en los pacientes que ingresan por EPOC sin una causa infecciosa aparente, ya que el objetivo del mismo ha sido detectar una complicación muy grave en pacientes con EPOC como es el citado tromboembolismo pulmonar agudo.

Actualmente el EPOC es una de las patologías respiratorias más prevalentes en Canarias, que afecta a un 7,3 por ciento de la población adulta fumadora. También supone la cuarta causa de mortalidad en pacientes adultos, según ha informado el Gobierno regional en nota de prensa.

El estudio muestra el impacto de una estrategia de diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP) en pacientes hospitalizados por exacerbación de la EPOC, así en el ensayo clínico de diseño "riguroso" no se encontraron beneficio en la búsqueda activa de TEP en términos de recurrencias trombóticas sintomáticas, reingreso por EPOC o muerte por cualquier causa en los primeros 90 días después de la aleatorización.

El ensayo clínico ha sido liderado en Canarias por la Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar de la que forma parte el servicio de Neumología del Hospital Dr. Negrín, cuyo responsable médico es el doctor Gregorio M. Pérez Peñate, que es el actual director del proyecto integrado de investigación de SEPAR, que promueve el estudio.

Además han participado el doctor Fernando León Marrero, así como María Desirée Alemán Segura y Ángel Rodríguez León, profesionales del área de Enfermería.

La Unidad Multidisciplinar Vascular Pulmonar reúne a profesionales médicos y enfermeras de los servicios de Neumología, Cardiología y Reumatología para el manejo de enfermedades vasculares pulmonares e hipertensión pulmonar compleja que requieren un abordaje individualizado y especializado. También participa de forma activa en los programas de trasplante cardíaco, pulmonar y cirugía cardíaca congénita.

En estos momentos también asesora y presta asistencia a otros especialistas en el manejo de esta patología compleja en la comunidad autónoma de Canarias y participa en ensayos clínicos internacionales para el desarrollo de nuevos fármacos con los que tratar una patología que hace años carecía de buen pronóstico.