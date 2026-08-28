Un estudio identifica la principal zona de acumulación magmática profunda en la isla de Tenerife

Visualización tridimensional de la estructura profunda bajo la isla de Tenerife - INVOLCAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio ha permitido obtener, por primera vez, una imagen tridimensional de la estructura profunda de la corteza y del manto superior bajo Tenerife, revelando varias zonas de baja velocidad sísmica que podrían estar relacionadas con acumulaciones de magma en la base de la antigua corteza oceánica.

La investigación, liderada por Víctor Ortega Ramos, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) y estudiante de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), es fruto de una colaboración entre ambas instituciones, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), la Université de Genève (Suiza) y el Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR), en Portugal.

En una nota de prensa, Involcan recuerda que Tenerife es la mayor de las Islas Canarias y alberga uno de los sistemas volcánicos más complejos del archipiélago. Asimismo, en el centro de la isla se encuentra el complejo volcánico Teide-Pico Viejo, donde convergen las tres dorsales volcánicas de la isla.

Estudios anteriores ya habían planteado la existencia de un sistema magmático complejo, con distintos niveles de almacenamiento de magma que se extienden desde la corteza superior hasta el manto.

En la actualidad, la reconstrucción de la estructura profunda de la isla ha sido posible gracias al análisis de más de 785 telesismos, es decir, terremotos de gran magnitud ocurridos en diferentes regiones del planeta y registrados entre 2017 y 2024 por la Red Sísmica Canaria en Tenerife.

Para ello se ha utilizado la técnica de las funciones receptoras, que permite analizar cómo las ondas sísmicas se transforman al atravesar discontinuidades y medios con diferentes propiedades físicas en el interior de la Tierra. Esta información permite reconstruir la estructura del subsuelo y detectar variaciones en la velocidad de propagación de las ondas sísmicas con la profundidad.

CORTEZA OCEÁNICA

Advierten los investigadores que uno de los principales resultados del estudio es la identificación de una capa de corteza oceánica relativamente rígida, de aproximadamente 10 kilómetros de espesor, caracterizada por velocidades sísmicas relativamente elevadas.

A su vez, detallan, por debajo de esta capa aparece una estructura mucho más heterogénea, en la que se identifican cuatro grandes anomalías de baja velocidad sísmica.

Estas estructuras se distribuyen en diferentes sectores de Tenerife, y se extienden aproximadamente entre los 10 y los 30 kilómetros de profundidad. Las bajas velocidades sísmicas observadas se interpretan, asimismo, como indicativas de zonas de elevada temperatura o, incluso, de cambios en la composición y propiedades físicas de las rocas, que podrían estar relacionadas con la presencia y acumulación de magmas procedentes del manto superior.

ACUMULACIÓN DE MAGMA

De este modo, el resultado más destacado de la investigación se localiza bajo el sector occidental de Tenerife, donde se han identificado velocidades excepcionalmente bajas de las ondas sísmicas S. La combinación de estos resultados con una modelización termodinámica indicarían que esta anomalía puede contener una proporción significativa de material fundido, es decir, magma.

La correspondencia entre las velocidades sísmicas más bajas y las mayores fracciones de fundido apunta, asimismo, a la existencia de una zona particularmente rica en magma en el manto superior.

Esta acumulación estaría relacionada con procesos de underplating magmático, mediante los cuales el magma procedente del manto se acumula progresivamente en la base de la corteza oceánica.

EDIFICIO VOLCÁNICO

A lo largo de la evolución geológica de Tenerife, estos procesos pueden haber modificado de forma significativa las características físicas y químicas de la base de la corteza y del manto superior.

Los resultados proporcionan así una nueva visión de cómo se ha construido y evolucionado el edificio volcánico de Tenerife desde sus niveles más profundos. El estudio también revela una relación espacial entre las anomalías profundas de baja velocidad y la actividad sísmica registrada recientemente en Tenerife.

Además, una parte importante de los terremotos localizados durante los últimos años se concentra por encima o en los bordes de la principal anomalía de baja velocidad. Esta distribución podría estar relacionada con la acumulación y transferencia de magma en esta región profunda. El ascenso del magma desde el manto superior hacia niveles menos profundos provoca una disminución de la presión, favoreciendo la exsolución de los gases disueltos en el magma.

A estas profundidades, prosigue Involcan en su información, estos volátiles están constituidos principalmente por dióxido de carbono (CO2). La posterior migración de estos volátiles y de los fluidos magmáticos hacia niveles más superficiales, donde interactúan con el sistema hidrotermal de Tenerife, podría contribuir a explicar parte de la actividad sísmica observada, incluidos los eventos sísmicos híbridos y de baja frecuencia registrados en la isla.

De esta forma, los resultados sugieren una posible conexión entre procesos que tienen lugar a decenas de kilómetros de profundidad y fenómenos observables en superficie, como la sismicidad y la desgasificación.

FUTURAS INVESTIGACIONES

Estos resultados contribuyen a mejorar significativamente el conocimiento de la arquitectura profunda del sistema magmático de Tenerife y de los procesos que pueden conectar las zonas de almacenamiento de magma en el manto superior con la sismicidad y la desgasificación observadas en superficie.

Asimismo, el estudio pone de manifiesto la importancia que pueden tener los procesos de underplating magmático en la evolución de la base de la corteza de las islas volcánicas oceánicas.

Las futuras investigaciones se centrarán ahora en caracterizar con mayor detalle la geometría, extensión y conectividad de estas zonas profundas, así como en integrar los resultados sísmicos con otras metodologías geofísicas, petrológicas y geoquímicas.

El objetivo será comprender mejor los mecanismos de almacenamiento, acumulación y transferencia de magma bajo Tenerife. Este conocimiento permitirá también avanzar en la interpretación de los cambios en la actividad sísmica, la desgasificación y otros parámetros de vigilancia volcánica que podrían constituir indicadores de procesos de transferencia de magma en profundidad y, eventualmente, de los precursores asociados a una futura erupción en Tenerife.