Evacuados al Hospital de El Hierro cuatro de los 275 migrantes que arribaron a la isla este viernes

Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España).

VALVERDE (EL HIERRO), 13 (EUROPA PRESS)

Cuatro de las 275 personas migrantes que fueron rescatadas este viernes por Salvamento Marítimo han sido trasladas al Hospital de la isla, según informa el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias Cecoes 112 Canarias. El cayuco fue avistado a unas 0,6 millas del puerto de La Restinga.

Una vez en tierra, el dispositivo sanitario desplazado a la zona, formado por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja Española, atendió en el muelle de La Restinga a un total de 275 personas, de entre las cuales cuatro precisaron de traslado al Hospital herreño.

La embarcación fue rescatada en la tarde de ayer por Salvamento Marítimo, tras ser detectada viajando a unas 0,6 millas del puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

Así, el Centro Coordinador del organismo estatal en Tenerife procedió a movilizar a la Salvamar Dipha, que se desplazó a la zona, donde pudo rescatar a la mitad de la embarcación. La Salvamar Nadia también fue desplazada hasta el lugar, desde donde procedió a escoltar al cayuco, con el resto de migrantes, hasta puerto.

Las personas migrantes desembarcaron en la isla sobre las 14.25 horas, según preció el organismo estatal.