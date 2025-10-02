ExpoDeca 2025 abre sus puertas en el Recinto Ferial de Tenerife con cuatro días de deporte, formación y espectáculo - CONSEJERÍA DE DEPORTES

En el marco de esta celebración, el Ejecutivo canario celebrará este viernes la gala de los Premios al Deporte Canario

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha inaugurado este jueves en Tenerife 'ExpoDeca 2025', la feria de la actividad física y del feporte de Canarias, que permanecerá abierta hasta el domingo en las instalaciones del Recinto Ferial de Tenerife. Con ello, se ofrecerán durante cuatro días una amplia variedad de expositores, ponencias y debates, exhibiciones de alto nivel, entre otras actividades, con entrada gratuita para todos los públicos.

De este modo, a partir de este jueves y hasta el próximo domingo, ExpoDeca se convertirá en "el mayor escaparate del deporte en las islas", con la presencia de cerca de 160 instituciones, universidades, federaciones y clubes, deportistas, asociaciones, expertos y empresas.

En relación con la puesta en marcha de esta segunda edición, el vicepresidente canario Manuel Domínguez ha celebrado como, un año más, queda "patente el compromiso del Gobierno de Canarias con el deporte y con los que, de una u otra forma, están involucrados en él".

A su juicio, "hablamos de un sector que no solo fomenta la salud y la educación, sino que también impulsa la economía, crea oportunidades de empleo, atrae turismo y fortalece la cohesión social en nuestras islas". Así, ha continuado, "cuando las instituciones se unen para respaldar iniciativas como esta, enviamos un mensaje claro: el deporte es presente y es futuro para Canarias".

El consejero de Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, ha señalado que con esta nueva edición ExpoDeca se consolide como el mayor evento deportivo de Canarias, al ser escaparate donde se encuentran todas las disciplinas, para todas las edades y con todos los protagonistas.

"Aquí convergen federaciones, clubes, deportistas, entrenadores, empresas y ciudadanía, en un espacio que refleja la enorme vitalidad del deporte canario y su gran estado de salud", ha señalado.

EL EVENTO

Durante su celebración, la gran feria del deporte canario permitirá a los asistentes conocer de cerca las últimas novedades del sector, así como disfrutar de un intenso calendario de competiciones, exhibiciones y demostraciones en los distintos espacios del recinto con el objetivo de acercar el deporte al gran público.

En concret, dentro del espacio de la Gran Sala, uno de los puntos neurálgicos de ExpoDeca 2025 y donde está ubicado el escenario principal de la feria, tendrá lugar el campeonato internacional de CrossFit Iberian Throwdown, así como la competición oficial de voleibol y exhibiciones de gimnasia rítmica.

Además, este espacio acoge la zona de motor, integrada por distintos vehículos y simuladores en el espacio expositivo más grande de la feria, así como el cuadrilátero de boxeo donde se impartirán clases para principiantes, o un área para torneos de balonmano street y balonmano playa.

La Gran Sala se presenta como un espacio polivalente dentro del programa de la feria, ya que servirá de punto de encuentro para los aficionados al ajedrez, además de escenario para la final del primer Campeonato de Canarias de Bailes Urbanos -durante la jornada del sábado-, y sede de la pista de pádel, donde se impartirán clases y se celebrará el V Challenger Memorial Paulina Luciani.

La programación en este espacio culmina el sábado por la noche, a partir de las 20:00 horas, con un concierto del artista tinerfeño St. Pedro.

DEPORTES TRADICIONALES Y OTRAS INICIATIVAS

Recalca el Ejecutivo que ExpoDeca 2025 supondrá una oportunidad inmejorable para la promoción y práctica de los juegos y deportes tradicionales. Así, en las instalaciones del recinto ferial, con la colaboración del Grupo Ybarra, se ha dispuesto un terrero de arena donde se celebrarán distintas exhibiciones de modalidades vernáculas como la lucha canaria o el juego del palo.

Además, en la zona de terrazas se ha instalado una amplia muestra de exhibiciones, competiciones y otras actividades participativas en torno a disciplinas emblemáticas como la bola canaria, el salto del pastor, el levantamiento de arado o la vela latina, que permitirán acercar estas modalidades deportivas al gran público.

La zona exterior del Recinto Ferial de Tenerife también tendrá un papel protagonista en ExpoDeca 2025. En la zona de terrazas, se puede disfrutar de una tirolina exterior, gracias a la colaboración de Binter, canchas de squash, así como un dinámico circuito de bicicletas.

El programa también incluye en espacios al aire libre la competición de marcha nórdica, una exhibición de hípica, un espectacular muro de escalada y espacios dedicados a diferentes disciplinas deportivas, como hockey, baloncesto -con campeonato 3*3, tiros y el 21- y fútbol, con partidos como el derbi canario por la inclusión Proyecto DiSafío o el derbi de veteranos con exjugadores de los dos representativos del fútbol canario, el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas.

PREMIOS AL DEPORTE CANARIO

Un año más, la celebración de ExpoDeca 2025 también supone el marco en el que se celebrará la gala de los Premios al Deporte Canario. La entrega de reconocimientos tendrá lugar en el TEA Tenerife Espacio de las Artes este viernes, 3 de octubre, a partir de las 20:00 horas.

Se trata de un especial con acceso mediante invitación previa donde se reconocerá la trayectoria de deportistas y entidades destacadas del archipiélago. Un homenaje institucional y emocional al talento, la entrega y la diversidad del deporte que nace y crece en nuestras islas.

Organizados por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, estos premios buscan visibilizar historias que inspiran, conectan y construyen comunidad. Bajo el aura de la Luz de Mafasca, la gala celebrará a deportistas, clubes y proyectos que representan los valores que nos definen: esfuerzo, compromiso, superación y orgullo de pertenencia.

SOBRE EXPODECA

ExpoDeca, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Deportes y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco, cuenta con el patrocinio de la Fundación Disa, Coca-Cola, Powerade, Binter y Grupo Ybarra. En concreto, buscan fomentar una cultura activa y saludable, impulsando la actividad física como herramienta para el bienestar y la cohesión social.

Toda la información sobre ExpoDeca 2025 estará disponible en el sitio web oficial del evento (www.expodeca.es). En este mismo portal, podrá consultarse el programa completo y las novedades de la feria, que abrirá sus puertas de jueves a sábado de 10:00 a 20:00 horas, y el domingo, en horario reducido de 10:00 a 15:00 horas, excepto la competición de CrossFit que se podría prolongar más allá de esa hora.